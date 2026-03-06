L’Amministrazione comunale di Milazzo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Iarrera, il cinquantenne deceduto questa mattina a seguito di un improvviso malore mentre si trovava al lavoro presso la centrale A2A di San Filippo del Mela.

Il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili, ha voluto esprimere il proprio messaggio di vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’uomo, ricordandone le qualità umane: «La notizia della morte di Francesco Iarrera ci addolora profondamente. Era una persona stimata, conosciuta per il suo carattere aperto e per il rispetto che nutriva verso tutti. In questo momento di grande tristezza esprimo la mia vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Francesco lascia un grande vuoto umano. A tutti i suoi cari rivolgo, a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, il più sincero sentimento di cordoglio».

Francesco Iarrera, operaio metalmeccanico, è stato colto da un malore, un infarto, mentre stava salendo una scala interna all’interno degli impianti della centrale elettrica A2A in cui lavorava.

Tempestivo l’intervento dei colleghi che hanno subito chiamato il 118. I medici hanno praticato un massaggio cardiaco ma purtroppo per il 50enne non c’è stato nulla da fare.

Cordoglio anche da parte del sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino. «Non solo era un cugino di un componente (e omonimo, ndr) della giunta ma anche un amico che conoscevo da lungo tempo».

