Un paziente oncologico dell’Ospedale Papardo di Messina si è visto rinviare il quinto ciclo di chemioterapia, su otto totali previsti, a causa della carenza del farmaco necessario alla terapia.

Il paziente, in cura per un linfoma dal mese di ottobre 2025, avrebbe dovuto ricevere la somministrazione dei farmaci pentostatina e rituximab il 4 marzo scorso. Il 27 febbraio il reparto lo ha informato del rinvio di una settimana per indisponibilità del medicinale, circostanza poi riconfermata il 3 marzo.

Il grido d’allarme è stato lanciato dall’onorevole Matteo Sciotto.

«Ho ritenuto doveroso portare immediatamente questa vicenda all’attenzione dell’Assessore Regionale della Salute, dottoressa Daniela Faraoni, chiedendo un intervento urgente per tutelare il diritto alla salute di questo paziente e di tutti coloro che dipendono dalla continuità dei protocolli terapeutici oncologici.

Interrompere o ritardare una chemioterapia non è una questione burocratica: è una questione di vita. La gestione degli approvvigionamenti dei farmaci essenziali non può e non deve avere falle di questo tipo».

