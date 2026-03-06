Al fine di ampliare la platea dei partecipanti alla procedura di gara, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative all’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Bastione” è stato posticipato alle 9 del giorno 20 marzo 2026.

A seguito della rinuncia della precedente società aggiudicataria, l’Ufficio Gare dell’Ente ha provveduto alla pubblicazione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Bastione”. L’affidamento avrà durata decennale e prevede un canone annuo di concessione pari a € 7.200,00, oltre la percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

L’impianto sportivo, realizzato grazie a un finanziamento dell’Assessorato regionale alla Famiglia, è dotato di un campo da tennis regolamentare, una pista di running di circa 250 metri con pavimentazione drenante, un campo da bocce, un’area giochi e un’area fitness attrezzata. All’interno del parco è presente inoltre un corpo prefabbricato di circa 160 metri quadrati adibito a spogliatoi climatizzati e servizi igienici, anche per persone con disabilità.

L’area, situata sul retro della scuola elementare Bastione, è interamente recintata, dotata di impianto di illuminazione e provvista di parcheggio annesso, al fine di garantirne la sicurezza e la piena fruibilità.

Il servizio sarà remunerato esclusivamente attraverso le tariffe derivanti dalla gestione dell’impianto e dei servizi annessi e connessi, secondo quanto previsto nel progetto-offerta presentato in sede di gara.

L’impianto è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche e non agonistiche, nonché ad attività ludico-motorie e ricreative. Potranno essere promosse attività e manifestazioni complementari, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche della struttura. Il concessionario potrà inoltre organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento relativi alle discipline sportive connesse all’impianto o compatibili con esso.

Il Comune consegnerà l’impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; il concessionario dovrà pertanto provvedere agli interventi necessari, alla manutenzione delle attrezzature e a quanto dichiarato nell’offerta presentata.

Il soggetto gestore dovrà, altresì, garantire la disponibilità gratuita dell’impianto in favore del Comune per un massimo di 10 giorni l’anno, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni direttamente promosse e organizzate dall’Amministrazione, previo preavviso di almeno 15 giorni. Dovrà inoltre assicurare una gestione orientata all’uso pubblico e sociale dell’impianto, promuovendo — attraverso iniziative approvate dalla Giunta Comunale — attività motorie a favore di persone con disabilità e anziani, attività formative per preadolescenti e adolescenti, attività sportive per le scuole e iniziative ricreative e sociali rivolte alla cittadinanza.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin