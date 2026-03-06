Fondo PAL 2017: incarichi professionali per il supporto psicoeducativo al Comune di Milazzo 6 Marzo 2026 Brevi Conferiti incarichi professionali autonomi finalizzati al potenziamento dei servizi di supporto psicoeducativo e al rafforzamento dell’Equipe Multidisciplinare. In particolare, è stato affidato l’incarico alla dottoressa Stefania Castiglia, in qualità di Psicologo, e alla dottoressa Tina D’Amico, in qualità di Educatrice professionale. Gli incarichi rientrano nelle misure di sostegno previste dal Piano di Attuazione Locale e mirano a consolidare le attività di presa in carico dei soggetti fragili, garantendo interventi specialistici integrati e un approccio multidisciplinare orientato alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere sociale. Il rafforzamento dell’Equipe consentirà di assicurare una maggiore efficacia nelle azioni di accompagnamento, ascolto e supporto alle famiglie e ai cittadini che necessitano di interventi mirati, in linea con gli obiettivi programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche sociali. L’Ente conferma così il proprio impegno nel potenziamento dei servizi alla persona e nella costruzione di una rete territoriale sempre più qualificata e rispondente ai bisogni della comunità. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 181 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT