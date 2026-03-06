Conferiti incarichi professionali autonomi finalizzati al potenziamento dei servizi di supporto psicoeducativo e al rafforzamento dell’Equipe Multidisciplinare.

In particolare, è stato affidato l’incarico alla dottoressa Stefania Castiglia, in qualità di Psicologo, e alla dottoressa Tina D’Amico, in qualità di Educatrice professionale.

Gli incarichi rientrano nelle misure di sostegno previste dal Piano di Attuazione Locale e mirano a consolidare le attività di presa in carico dei soggetti fragili, garantendo interventi specialistici integrati e un approccio multidisciplinare orientato alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere sociale.

Il rafforzamento dell’Equipe consentirà di assicurare una maggiore efficacia nelle azioni di accompagnamento, ascolto e supporto alle famiglie e ai cittadini che necessitano di interventi mirati, in linea con gli obiettivi programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche sociali.

L’Ente conferma così il proprio impegno nel potenziamento dei servizi alla persona e nella costruzione di una rete territoriale sempre più qualificata e rispondente ai bisogni della comunità.

