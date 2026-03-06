«Adesso basta. Ecco i vandali che hanno spezzato nuovamente la scritta nel filmato delle nostre telecamere. Loro ridono dopo quella che pensano essere una bravata. Il danneggiamento però è reato penale. Voglio ancora sperare e attenderò che si presentino al comando per autodenunciarsi e pagare il danno. Diversamente procederò a denunciarli penalmente. Milazzo merita rispetto e non è giustificativo un comportamento del genere».

Ieri sera è stata nuovamente danneggiata la scritta MILAZZO in Marina Garibaldi. Questa volta però, a differenza della ragazza straniera che lunedì scorso accidentalmente ha spezzato una zeta mentre si stava scattando una foto e poi si è autodenunciata, i giovani di ieri sera sono scappati ridendo e il sindaco Pippo Midili le immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza del Comune di Milazzo.

Immagini che parlano chiaro. Un gruppo di ragazzi attorno alla scritta ride e scherza soprattutto quando una ragazza si siede sulla prima delle due zeta spezzandola.

Ieri sera ad insospettire era stata un adesivo con il logo di una croce che rappresenta l’Unione Sportiva Real Villaggio Miano riconducibile ad un quartiere di Siracusa attaccato su una delle lettere. A quanto pare solo una coincidenza.

