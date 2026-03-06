Diventa sempre più ricco il parterre di ospiti della nuova edizione del Milazzo Film Festival in programma dal 25 al 28 marzo. Sul palco del Teatro Trifiletti di Milazzo, durante la prima serata, saliranno Ficarra e Picone.

Dopo Monica Guerritore, il cui film “Anna”, aprirà le anteprime del festival, e Laura Morante, Marco Risi, Alberto Palmiero e Gaia Nugnes, i due direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti svelano i nomi degli altri attori/autori che prenderanno parte alla nuova edizione della kermesse milazzese giunta alla dodicesima edizione e patrocinata anche quest’anno dal Comune di Milazzo.

Il duo comico siciliano, reduce dal successo della nuova serie TV “Sicilia Express“, andata in onda su Netflix il 5 dicembre 2025, riceverà il premio Excellence Acting Award.

«E’ un onore ed un piacere poter consegnare a Ficarra e Picone il premio ad ATTORSTUDIO – Milazzo Film Festival: a Medusa conosciamo bene il loro talento, come spettatore amo la loro comicità innovativa e la loro passione per un cinema divertente e intelligente», dice Giampaolo Letta, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Medusa Film e ora anche responsabile della serialità di Mediaset, che verrà appositamente a Milazzo per consegnare il premio a i due autori attori siciliani.

«Siamo felici di ricevere questo premio ad ATTORSTUDIO Milazzo Film Festival, è bello che esista ora anche un festival dedicato agli attori e alla recitazione che ha già visto sul palco del teatro Trifiletti, nelle scorse edizioni, nomi importanti del set e del teatro e siamo davvero onorati di essere stati premiati come loro. Ringraziamo Mario Sesti e Caterina Taricano per questo e della stima che il premio testimonia», confessano Ficarra e Picone commentando il premio che riceveranno a Milazzo.

Ficarra e Picone sono personaggi noti al grande pubblico del mondo cinematografico per il successo ottenuto con le loro pellicole. Dal film del 2002 “Nati Stanchi” e del 2007 “Il 7 e l’8” che li vede protagonisti e registi. 7,7 milioni di euro l’incasso totale e la candidatura ai David di Donatello e al Nastro d’Argento al migliore regista esordiente. Nel 2009, invece, esce “La Matassa“. Seguono “Anche se è amore non si vede“, “Andiamo al quel paese“, l’”Ora Legale“. E “Il primo Natale“, il film che al botteghino raggiunge 15.350.224 di incasso vincendo così il David di Donatello dello spettatore per il maggior incasso della stagione. E poi nel 2023 il film “Santocielo” scritto dal duo e diretto da Francesco Amato. Importantissima anche la loro conduzione di “Striscia la Notizia” e le produzioni per Netflix.

Insomma, grazie anche a questi nomi illustri, a Milazzo cresce l’attesa per una manifestazione che ogni anno diventa sempre più prestigiosa e che porta nella Città del Capo artisti di grande fama.

I due direttori sono ancora all’opera per definire il programma che potrebbe avere ancora altri ospiti che presto verranno svelati.

L’ingresso alle serate del Festival è gratuito, fino ad esaurimento posti.

