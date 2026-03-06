In occasione della Giornata internazionale della donna di sabato 8 marzo, la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, promuove l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura regionali.

Anche la città di Milazzo aderisce all’iniziativa valorizzando uno dei suoi luoghi simbolo, il Castello di Milazzo, tra i complessi monumentali più importanti della Sicilia.

L’Amministrazione comunale invita cittadine e visitatrici a cogliere questa occasione speciale per scoprire o riscoprire il patrimonio storico e culturale della città, attraverso una visita al Castello, luogo che rappresenta un punto di riferimento per la storia, l’identità e la memoria del territorio.

L’iniziativa, promossa a livello regionale, ha l’obiettivo di celebrare il ruolo delle donne nella società e favorire al tempo stesso la partecipazione alla vita culturale, incentivando la fruizione dei siti storici e monumentali della Sicilia.

La giornata dell’8 marzo rappresenta dunque un momento simbolico ma anche concreto per promuovere cultura, consapevolezza e valorizzazione del patrimonio, offrendo alle donne la possibilità di accedere gratuitamente ai luoghi della cultura e di vivere un’esperienza di conoscenza e condivisione.

