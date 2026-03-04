Parco Corolla e E20Divini presentano i tre eventi di “Sicilia Madre”. Si parte il 6 marzo con “Dulcissima”

E’ in programma domani giovedì 6 marzo, alle 11, a Palazzo D’Amico la presentazione dell’evento “Sicilia Madre”, organizzato dal Parco Corolla in collaborazione con la Società E20Divini.

Un appuntamento che anticipa una manifestazione dedicata all’identità, ai sapori e alle eccellenze produttive della nostra Isola, che per tre fine settimana consecutivi nel mese di marzo animerà la galleria del Parco Corolla, trasformandola in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il sindaco di Sab Filippo del Mela Gianni Pino, il direttore del Parco Corolla Santi Grillo, Ceo E20Divini Verdiana Venuto, i presidente di Conpait Peppe Leotta, di FIS Giusy Isgrò, di AIS Sicilia, Grazia Dipaola, ABBI Nino Santoro, Slow Food Messina Nino Mostaccio.

“Sicilia Madre” nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio siciliano, riunendo aziende provenienti da tutte le province dell’Isola in un percorso espositivo e degustativo che metterà al centro qualità, cultura e identità enogastronomica.

Il primo appuntamneto prenderà il via venerdì 7 marzo con “Dulcissima”, un fine settimana interamente dedicato al mondo della pasticceria artigianale e dei vini passiti, simboli di una tradizione dolciaria che rende la Sicilia celebre nel mondo.

L’invito è rivolto agli organi di stampa, agli operatori del settore, alla cittadinanza e a tutti coloro che credono nella forza di una Sicilia che sa fare rete, raccontarsi e crescere attraverso le proprie eccellenze.

