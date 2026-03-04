Si è conclusa con successo la settimana di mobilità internazionale che ha visto l’ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo organizzare il meeting finale del progetto Erasmus+ “STEAM for Sustainability”. Dal 23 al 27 febbraio, la città ha accolto delegazioni di studenti e docenti provenienti da Croazia, Lituania, Grecia e Polonia.

L’iniziativa, coordinata dal professor Antonio Maria Di Blasi, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso biennale dedicato all’integrazione tra discipline scientifiche e sostenibilità ambientale.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato questo meeting internazionale – dichiara la dirigente scolastica Stefania Scolaro –. I nostri ragazzi hanno vissuto un’esperienza di cittadinanza europea autentica, confrontandosi con coetanei di altri paesi. Il progetto incarna perfettamente la nostra visione di scuola: competenze, sensibilità ambientale e apertura al mondo. Ringrazio le famiglie che hanno aperto le loro case e gli studenti che si sono dimostrati all’altezza di questa straordinaria occasione».

Significativo l’aspetto dell’accoglienza: molti studenti dell’ITET hanno ospitato i compagni stranieri, trasformando l’esperienza in un autentico scambio umano e culturale.

Il programma ha alternato momenti formativi a visite sul territorio: workshop e conferenze all’Istituto, laboratori all’Università di Messina, visite aziendali e tour culturali a Taormina, Castello di Milazzo e Catania.

«Queste esperienze lasciano il segno – raccontano gli studenti –. Le differenze non sono barriere ma ricchezze. Porteremo nel cuore questi giorni». Il progetto conferma l’ITET “Leonardo Da Vinci” come luogo di incontro tra giovani europei uniti dalla passione per la scienza e la sostenibilità.

