Ufficializzata la data delle elezioni amministrative in Sicilia e quindi anche a Milazzo. Si terranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.

L’eventuale ballottaggio è programmato per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Le date sono state decise oggi dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ad interim Renato Schifani e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani.

Nel messinese i comuni che vanno al voto sono, oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graditi, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

