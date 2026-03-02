E sono quaranta. Il punto vendita e assistenza Macchine Agricole di Salvatore Aliberto (meglio conosciuto come Nino Aliberto) che si trova a Merì ieri, 1 marzo, ha spento quaranta candeline. Una piccola festa che ha raccolto ,nei locali di via Dante 192, amici e parenti e che ha messo il sigillo su una lunga attività lavorativa fatta di professionalità ed onestà. E tanta calma e pazienza. Doti che Salvatore ha sempre messo in primo piano per poter gestire e rapportarsi con i suoi clienti.

Ed è proprio Salvatore che seduto dietro la scrivania del suo negozio racconta la storia della sua attività.

«Ho deciso di inaugurare questo negozio – racconta – nel 1986 grazie anche al supporto di mio zio Giuseppe Pirri. E’ stato lui ad insegnarmi questo mestiere. Qui, infatti, non vendiamo solo macchine agricole o per il giardinaggio ma ci occupiamo soprattutto di riparazioni. Da quelle piccole a quelle più complesse che richiedono anche giorni di lavoro».

In questi anni l’attività ha cambiato solo due sedi. Prima di questa attuale una che si trovava dieci metri prima sulla stessa strada.

«Qui da noi – continua – si trova una vastissima esposizione di macchinari. Siamo punto di riferimento del settore non solo per una clientela fatta di gente del posto ma anche per Messina, tutto l’hinterland e la zona nebroidea. Con me lavora mia figlia Rosalia, mio braccio destro. E Anthony Giunta, valido collaboratore. Ma quando ho inaugurato, mia fedele compagna non solo nella vita ma anche nel lavoro è stata mia moglie Concetta».

Una famiglia numerosa quella di Salvatore. «Ho quattro figli, tre femmine e un maschio. E il mio secondo figlio è nato esattamente un mese dopo l’inaugurazione del mio negozio».

Ci mette poco a tirare le somme il signor Salvatore. «In tutti questi anni – confessa – ci sono stati anche dei momenti di calo nelle vendite e di conseguenza anche nelle riparazioni. Ma il segreto è non perdere mai la calma. E la pazienza. Ho affrontato sempre tutto un passo alla volta con grande determinazione». Una determinazione che ha portato al traguardo dei quarant’anni e a una sempre più consistente innovazione dell’attività.

«Siamo in continua evoluzione – conclude – ormai da anni è in atto un’innovazione dei macchinari e l’arrivo di merce sempre nuova. Quello che fa di noi un punto di riferimento dove la qualità e la professionalità viene messa sempre in primo piano. Insomma lavoriamo per fare la differenza».

Sulla scrivania di Salvatore da oggi c’è in bella vista una targa. Regalata dai figli. La scritta incisa sull’argento parla da sola: «grazie per il tuo impegno e la tua dedizione. Che tu possa essere orgoglioso del tuo lavoro, della persona che sei e della differenza che fai. Congratulazioni papà».

Si commuove il signor Salvatore. Per la targa e per aver l’affetto dei suoi clienti che nel giorno dell’anniversario hanno invaso il suo negozio.

