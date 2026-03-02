Danneggiata la scritta MILAZZO in Marina Garibaldi. Pare che la lettera Z sia stata scheggiata nel pomeriggio di oggi da una ragazza straniera, in città per l’Erasmus, mentre si stava scattando una foto. La giovane ha subito segnalato il danno alla Polizia Locale, autodenunciandosi. Sarà la stessa a sistemare a sue spese la lettera spezzata

Ormai da mesi, l’aiuola dove è stata sistemata la scritta, è diventata l’angolo social della città. L’installazione è stata sistemata a luglio da una ditta (Antonio Micale) di San Pier Niceto e donata all’amministrazione comunale.

Un’iniziativa, tipica di molte città e che a Milazzo mancava, è stata particolarmente apprezzata da cittadini e turisti che si fermano per scattare una foto o farsi un selfie in qualsiasi ora della giornata.

