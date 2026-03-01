Milazzo ha festeggia il centesimo compleanno della signora Venera Foti, che ha raggiunto lo straordinario traguardo circondata dall’affetto delle figlie, dei generi, dei nipoti e dei pronipoti.

Ai festeggiamenti ha preso parte il sindaco Pippo Midili, accompagnato dalla consigliera comunale Alisia Sottile. Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio alla festeggiata con una composizione floreale, porgendo a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza i più sentiti e affettuosi auguri per l’importante ricorrenza.

Nel corso dell’incontro, il sindaco si è intrattenuto con la neo centenaria, condividendo ricordi, emozioni e aneddoti che testimoniano un secolo di vita vissuto con dignità, forza e spirito di famiglia.

Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, la signora Foti risiede da sempre a Capo Milazzo, dove la sua abitazione è divenuta nel tempo un punto di riferimento e luogo di incontro per familiari e amici. Attorno a lei è cresciuta una famiglia numerosa e unita, fondata su valori di rispetto, armonia e solidarietà.

L’amministrazione comunale rinnova alla signora Venera Foti l’augurio di continuare a vivere con serenità e circondata dall’affetto dei suoi cari, esempio prezioso per l’intera comunità milazzese.

