Campo Atletica di Giammoro, la gestione a quattro società. C'è anche la Dream Atletica di Milazzo 28 Febbraio 2026 Cronaca Una giornata importante per l'atletica messinese. Dopo una profiqua interlocuzione con il Comune di Pace del Mela, le associazioni Atletica Villafranca, Indomita Torregrotta, Meeting Sport Club Runner e Dream Atletica hanno ufficialmente ricevuto il riconoscimento come gestori del nuovo impianto di atletica leggera di Giammoro, nel Comune di Pace del Mela. La concessione del campo per le società del posto rappresenta una casa per l'atletica del territorio, da Villafranca a Milazzo. Una casa per i giovani del vivaio, per gli atleti over 35 e per tutti coloro che vivono questo sport con passione. L'unione, la visione comune e il lavoro condiviso hanno portato a questo importante traguardo. Il Comitato Provinciale esprime i più sentiti complimenti alle società coinvolte ed è orgoglioso che nella propria provincia possa finalmente contare su un impianto di atletica leggera che rappresenta un punto di riferimento per tutto il movimento. Adesso inizia la sfida più bella: far vivere il campo ogni giorno.