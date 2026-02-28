Acquista un “Gratta e Vinci” da 5 euro e vince 500mila euro. La Dea bendata bacia Spadafora

Acquista un “Gratta e Vinci” da 5 euro e vince 500mila euro. La Dea bendata bacia Spadafora

Acquista un “Gratta e vinci” da 5 euro e vince 500mila euro. È successo la scorsa settimana a Spadafora.

La dea bendata ha bussato alla rivendita di proprietà di Rocco Romeo che si trova in via Provinciale Arcipretato 84. Un Tabacchino centenario portato avanti da quattro generazioni.

«Siamo stati avvisati – racconta – dalla Lottomatica che nel nostro punto vendita è stata effettuata una vincita di 500mila euro con un “Gratta e Vinci” da 5 euro che si chiama “Numerissimi”. Il premio massimo per un biglietto di questo valore. La notizia ci ha reso immensamente felici».

Nessuno sa chi è il fortunato/a. Una volta grattato il biglietto, infatti, la vincita è stata direttamente riscossa in banca.

In tutto il territorio nazionale il Gratta e Vinci, dall’inizio dell’anno, ha distribuita vincite per oltre 1 miliardo e 325 milionidi euro e in Sicilia vincite per oltre 78milioni di euro.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin