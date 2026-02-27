Il Consiglio comunale di Milazzo ha approvato, con 16 voti favorevoli della maggioranza e il voto contrario dell’opposizione, la relazione prevista dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, atto propedeutico al completamento della procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano.

A seguito di tale adempimento, gli uffici comunali potranno completare la procedura prevista dall’Autorità di regolazione dei trasporti, che comprende la fase di asseverazione. Nel frattempo, al fine di garantire la continuità del servizio, è stata disposta la proroga tecnica alla SAIS Autolinee fino al prossimo 31 marzo.

Con la nuova gara, la società gestirà il servizio per la durata di nove anni. L’importo annuo ammonta a 583.487,44 euro oltre Iva, per un totale complessivo di 5.251.386,93 euro nell’arco del novennio, esclusi gli introiti tariffari e con i relativi conguagli Istat. Parte della copertura finanziaria sarà garantita dalla Regione Siciliana. Il contratto prevede una percorrenza minima annua di 167.761,19 chilometri.

Il servizio interesserà quattro linee (porto–Santa Marina, porto–stazione–ospedale, porto–stazione e porto–Capo Tono), tutte con capolinea al porto–molo Marullo e articolate in 115 fermate complessive. «Dal mese di aprile 2024 al dicembre 2025 il servizio di trasporto pubblico ha visto un sensibile miglioramento e un crescente gradimento da parte della popolazione», dichiara l’assessore Angelo Maimone. «Pur non disponendo di dati di raffronto con gli anni precedenti, quando il servizio era affidato all’Azienda Siciliana Trasporti sin dal 2006, il confronto tra il 2024 e il 2025 evidenzia un trend positivo e costante».

Nei nove mesi del 2024 il servizio è stato utilizzato mediamente da 6.555 passeggeri al mese; nel 2025 si è registrato un incremento di circa il 19%, con una media mensile salita a 7.800 utenti. Grazie al costante monitoraggio degli uffici comunali, in coordinamento con il gestore, è stato possibile incrementare del 10% circa il numero medio delle corse sulle linee 2/3, 4 e 6.

Particolarmente significativo l’andamento della linea 6 nei mesi estivi (luglio, agosto e settembre), con un incremento medio mensile dei passeggeri del 57% tra il 2024 e il 2025 e un aumento delle corse del 35%. Il raffronto complessivo dei mesi estivi segna un incremento del 175% dei passeggeri, confermando la possibilità di garantire una mobilità più sostenibile verso la zona del Tono. Il collegamento con il Tono è stato inoltre potenziato fino alle ore 20 nel periodo estivo.

Crescita rilevante anche per la linea 2/3 a servizio della Piana, con un incremento delle corse del 15% e un aumento dei passeggeri medi mensili del 38% (da circa 1.000 nel 2024 a quasi 1.400 nel 2025). La linea 4 ha registrato un incremento delle corse del 5% e un aumento dei passeggeri del 27%, passando da circa 2.200 utenti medi mensili nel 2024 a quasi 2.800 nel 2025.

«In questi anni non si sono registrate particolari lamentele – aggiunge l’assessore Maimone – e quando sono state segnalate criticità, l’Amministrazione è intervenuta tempestivamente apportando le necessarie correzioni sulla base delle richieste dei cittadini». Tra gli interventi migliorativi si segnala anche il potenziamento del servizio verso la stazione nei giorni festivi.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e guarda al nuovo affidamento novennale come a un ulteriore passo avanti verso un sistema di mobilità urbana sempre più efficiente, sostenibile e rispondente alle esigenze della comunità.

