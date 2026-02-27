A Palazzo d’Amico di Milazzo, l’incontro sul nuovo libro di Mario Primo Cavaleri “Il ponte che verrà” ha registrato ieri un coinvolgente dibattito, aperto dall’introduzione del sindaco Pippo Midili, cui hanno partecipato gli onorevoli Pino Galluzzo, Giuseppe Laccoto, Eliana Longi, Calogero Leanza, il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina e l’architetto Antonello Longo. Moderatrice la giornalista Alessandra Formica.

Con i politici dell’attuale maggioranza, all’unisono nel sostenere la realizzazione dell’opera; il deputato dell’opposizione niente affatto convinto della bontà progettuale e della concreta fattibilità; i tecnici un po’ agnostici, un po’ osservatori ottimisti.

Ne è scaturito un bel dibattito che ha affrontato vari aspetti, centrati in particolare su: logistica (Galluzzo); ruolo della Sicilia porta del Mediterraneo (Laccoto); opportunità storica irripetibile (Longi); capacità di generare lavoro e dare ossigeno alle imprese (Blandina).

Critico il deputato Leanza, secondo il quale si continua a puntare su un’opera irrealizzabile ipotecata da centinaia di ricorsi in agguato da parte degli espropriandi, mentre si trascurano altre necessità del territorio anche per i trasporti. Disamina altrettanto severa da parte dell’architetto Longo che ha invitato a riconsiderare soluzioni alternative al ponte, come il tunnel che meglio risponde alla conurbazione dei due capoluoghi dirimpettai oltre a superare la questione espropri.

Si è trascurato in quasi tutti gli interventi il punto nodale oggi della situazione: un governo cioè azzoppato dalla decisione della Corte dei conti, costretto a ripartire daccapo, con tanto di nuove incognite pure sulla tempistica. Un insieme di interrogativi che accompagneranno il volgere al termine di questa legislatura e pure l’avvio della prossima

