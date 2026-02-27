Muore un operaio in un’azienda di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo, Antonio Russo 61 anni di Condrò, è stato schiacciato da un macchinario mentre lavorava all’interno della Agrumi Gel.

Si tratta di uno degli operai storici dell’azienda barcellonese che dal 1988 si occupa della lavorazione di agrumi.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’operaio sia stato trascinato dal nastro trasportatore di un macchinario, rimanendo incastrato e morendo sul colpo. Ad accorgersi del tragico incidente sarebbero stati i colleghi che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, le pattuglie dei Carabinieri con la Polizia di Stato e il sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Lascia la moglie e tre figli.

Al via le procedure per accertare il rispetto delle norme di sicurezza mentre la salma dell’operaio è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

