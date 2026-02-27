L’Istituto Comprensivo Secondo si prepara ad aprire le porte all’Europa. A partire da domenica 1° marzo, Milazzo diventerà per una settimana la casa di una delegazione di insegnanti e studenti provenienti dalla Polonia, nell’ambito del progetto Erasmus ( nato dal progetto e-Twinning con la Polonia, la Repubblica ceca, la Georgia e la Spagna) , il programma europeo che da anni promuove la mobilità, il dialogo interculturale e la cooperazione tra le scuole del continente.

Un’accoglienza calorosa e tutta siciliana li aspetterà fin dal primo giorno: dopo l’arrivo a Milazzo la serata si aprirà con una cena che sarà il primo assaggio dell’ospitalità del nostro territorio.

Nei giorni successivi, gli ospiti polacchi avranno l’opportunità di immergersi completamente nella realtà della nostra scuola e della nostra terra. Lunedì 2 marzo il benvenuto ufficiale all’Istituto “L. Rizzo” sarà accompagnato da esibizioni musicali con canti e danze siciliane, tra cui la suggestiva performance del Marranzano, l’antico strumento a percussione simbolo della tradizione isolana. Non mancherà una vera e propria Cooking Masterclass dedicata alla pasta alla norma (quel piatto simbolo della cucina catanese il cui nome fu dato da Nino Martoglio dopo l’esibizione di Giuditta Pasta che cantò la “Norma” di Bellini ), seguita da un pranzo con tipici sapori siciliani e da un pomeriggio alla scoperta dell’antico borgo di Santa Lucia del Mela.

I laboratori di AI, Robotica e Graphic Design dei nostri plessi , dimostreranno come tradizione e innovazione convivano nella nostra scuola, mentre una lunga passeggiata al Capo Milazzo e una visita alla Fondazione Lucifero, regaleranno agli ospiti scorci indimenticabili sul nostro bel mare.

Mercoledì sarà la volta dell’Istituto “G. Garibaldi”, con laboratori di Eco Art e la visita al Castello di Milazzo e al MUMA, il museo del mare che custodisce lo scheletro di Siso, il celebre Capodoglio diventato simbolo della città.

Il giovedì sarà interamente dedicato a Palermo: il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, la Cattedrale e il centro storico accoglieranno la delegazione in un viaggio nel cuore pulsante della storia siciliana. Dopo la cerimonia di consegna dei certificati, venerdì, gli ospiti si sposteranno verso Messina per assistere all’affascinante spettacolo dell’orologio astronomico del campanile del Duomo, prima del ritorno a Milazzo per la cena finale tutti insieme.

Sabato 7 marzo, i saluti e la partenza: ma i legami costruiti in questa settimana resteranno ben oltre il viaggio di ritorno perché il progetto Erasmus non è soltanto uno scambio di visite: è un investimento nel futuro dei nostri studenti, nella loro capacità di sentirsi cittadini europei, curiosi del mondo e aperti al dialogo. Accogliere significa anche raccontarsi, anche questa settimana l’IC Secondo avrà l’occasione di mostrare il meglio di sé; la creatività, la cultura, la voglia di crescere insieme.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin