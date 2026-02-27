Nella prosecuzione dei lavori, il Consiglio comunale di Milazzo ha approvato, con i voti della maggioranza e l’immediata esecutività, la ratifica della delibera di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Nel corso del dibattito, il consigliere Lorenzo Italiano a proposito dei fondi Povertà ha evidenziato una presunta mancata motivazione dell’urgenza, osservando che si trattava di somme risalenti al 2017, utilizzate per l’assunzione di un’assistente sociale, e sollevando rilievi sotto il profilo procedurale e tecnico. Il consigliere ha inoltre preannunciato l’invio di una nota ai revisori dei conti e la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

A replicare l’assessora ai servizi sociali Natascia Fazzeri precisando che le risorse oggetto della variazione non fossero fondi comunali, bensì fondi distrettuali di provenienza ministeriale, destinati alla Regione e successivamente assegnati ai sindaci dei distretti socio-sanitari.

Si tratta, in particolare di strumenti centrali delle politiche sociali nazionali, gestiti a livello locale attraverso il Comitato dei Sindaci. L’assessora ha chiarito che tali risorse sono vincolate e soggette a specifici obblighi di monitoraggio e rendicontazione, finalizzate non soltanto al sostegno economico delle persone in condizioni di fragilità, ma anche alla costruzione di percorsi di inclusione sociale seguiti da professionisti qualificati. La ratifica consiliare, pertanto, è stata definita come una presa d’atto necessaria ai fini contabili e amministrativi.

Nel corso della stessa seduta, con ulteriori votazioni di maggioranza, il Consiglio ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 per l’importo complessivo di 478.071,76 euro. Infine, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio relativo all’anno 2015, dell’importo di 4.295,93 euro, derivante da una sentenza esecutiva per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri stradali.

