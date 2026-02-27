La Svincolati Milazzo si appresta ad ospitare al Pala Milone, domenica 1 marzo alle 18:30, la capolista del campionato di Serie B Interregionale.

Sarà la Viola Reggio Calabria a scendere in campo sul parquet del Pala Milone, una sfida ostica per la compagine milazzese che all’andata si è imposta al Pala Calafiore con un +6 finale. I mamertini di Coach Priulla stanno preparando al meglio il nuovo impegno, consapevoli di affrontare la corazzata del campionato, ma vogliosi di tornare alla vittoria dopo il passo falso di Castellaneta che ha interrotto la striscia positiva di successi arrivati con Barcellona e Mola.

Prevista una bella cornice di pubblico con un buon numero di sostenitori reggini al seguito della propria squadra.

