Approda a Milazzo, domenica 1 marzo alle 10:30, nella cornice storica di palazzo D’Amico, la campagna “Riforma della giustizia: le ragioni del Sì”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza su un tema considerato cruciale per garantire maggiore indipendenza dalle correnti interne al sistema giudiziario italiano e per spiegare ai cittadini le ragioni del voto favorevole al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026.

L’evento, organizzato dalle sezioni locali di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il neonato comitato locale “Sì Riforma” fondato a Milazzo dagli avvocati Italo Magistri, Rosella Nastasi e Giuseppe Sterrantino, insieme a Salvatore Siracusa e Fabiana Bambaci. Il Comitato “Sì Riforma” nasce per sostenere il Sì al Referendum Costituzionale sulla riforma della giustizia. Ne è presidente nazionale il professor Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ne fanno parte magistrati, componenti di organi rappresentativi delle giurisdizioni, docenti universitari, avvocati, esponenti della societâ civile e del mondo della comunicazione, uniti per sostenere il Sì al referendum garantendo così indipendenza e responsabilità ai magistrati.

I lavori entreranno nel vivo con lľ’analisi delle motivazioni a sostegno della riforma e del suo potenziale impatto positivo sul funzionamento delle istituzioni statali. Ad aprire la mattinata saranno i saluti dei coordinatori del partito e del movimento giovanile: Ivana Bonaccorsi (Fratelli ď’ltalia – Milazzo), Dario Nostro (Gioventù Nazionale – Milazzo), Salvo Ragno (Gioventù Nazionale Provincia di Messina), Giosuė Giardina (Fratelli d’ltalia Provincia di Messina) e I’Onorevole Luca Sbardella (Coordinatore regionale Fratellid’ltalia).

Il contributo tecnico-politico centrale sarà affidato all’Onorevole Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La parlamentare approfondirà i contenuti e le prospettive future della riforma costituzionale, illustrando ai presenti in che modo la riforma, che prevede anche la separazione delle carriere, può rafforzare l’indipendenza del giudice, favorire trasparenza nella magistratura erestituire fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie.

Non mancherà il sostegno delle istituzioni locali e regionali: sono infatti previsti i saluti del sindaco di Milazzo Pippo Midili, di Pino Galluzzo, dell’assessore regionale Elvira Amata e della senatrice Ella Bucalo.

L’incontro è aperto alla cittadinanza per un momento di confronto pubblico, offrendo ai cittadini ľ’opportunità di approfondire i temi oggetto di dibattito in vista della consultazione referendaria.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin