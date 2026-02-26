Il messinese Antonino Campanella è stato ospite del la Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani in onda su Radio24 Gruppo Sole 24 Ore per parlare di filiera carni e sul disegno di legge proposto da Michela Vittoria Brambilla per il blocco della macellazione in Italia della carne di cavallo.

Antonino Campanella, noto come Gino Meat Broker, è un esperto della filiera delle carni, consulente e formatore specializzato nel settore agroalimentare e zootecnico. È fondatore del progetto Meat Advisor, piattaforma di formazione, consulenza e divulgazione dedicata ai professionisti del settore carne, nata con l’obiettivo di valorizzare competenze, qualità e cultura produttiva lungo tutta la filiera.

Da anni opera nel settore delle carni, collaborando con aziende, operatori e professionisti in ambito nazionale e internazionale, occupandosi di sviluppo commerciale, valorizzazione dei prodotti, formazione tecnica e promozione della qualità, con particolare attenzione alla tracciabilità, alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità del comparto.

Nel 2024 e nel 2025 ha promosso e organizzato le Meat Advisor Convention, eventi di riferimento per il settore, che hanno registrato la partecipazione complessiva di oltre 800 professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermandosi come uno dei principali momenti di confronto e aggiornamento per la filiera.

«Ho voluto difendere la filiera italiana del mondo carni che da lavoro a oltre 700 mila unità e presiede eccellenze, maestranze e patrimoni gastronomici che hanno concorso al valore della cucina italiana recentemente insignito con il premio immateriale Unesco – ha dichiarato Campanella – profittando di una vetrina nazionale e molto seguita anche sui social per ribadire che molto spesso ci sono dei dogmi e dei tabù sul mondo carni che vengono strumentalizzati in maniera ideologica. Non stiamo parlando solo di posti di lavoro ma di vere e proprie tradizioni che fanno parte della nostra cultura italiana e siciliana che rappresentano di per sé un volano turistico, economico e sociale di enorme levatura»

