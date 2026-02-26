E’ stato girato tra le mura della Cittadella Fortificata di Milazzo il nuovo videoclip di Giulia Regain, “DEA”, quarto capitolo della #Gmagic STORY.

Un progetto importante che condivide con la sua community attiva da oltre 20 anni unendo musica, psicologia positiva e benessere olistico con valorizzazione del made in Italy, pensato per ispirare la nuova generazione.

Dea è un viaggio musicale e simbolico che attraversa il tema del sacro femminile, della sorellanza e della coppia divina delle Fiamme Gemelle, immerso nella forza senza tempo dell’arte e del paesaggio siciliano tra Agrigento, Palermo, Taormina, Messina, Tindari con Milazzo in provincia di Messina come centro pulsante del video dal Castello detta Cittadella fortificata di Milazzo al tramonto incantevole sul mare e natura.

Un omaggio al maestro Antonio Presti, che attraverso l’arte contemporanea ha saputo riscattare territori abbandonati e quartieri siciliani segnati dal disagio, restituendo loro visione, dignità e bellezza.

Le riprese si svolgono in luoghi emblematici del suo percorso artistico dal Monumento per un poeta morto “Finestra sul Mare”, all’Opera del 38º parallelo “Piramide di Motta d’Affermo”, fino all’Atelier sul Mare creando un dialogo profondo tra musica, spazio e memoria.

Tra suoni eterei, voce femminile, violini e simboli ancestrali con un groove forte quanto la potenza degli Dei. Dea invita a “seguire il proprio cuore” come atto sacro di amore e fede, celebrando la femminilità, l’unione come atto divino di “Fiamme ed Anime Gemelle”, la sorellanza e la continua ricerca dell’illuminazione attraverso le relazioni e l’amor proprio.



Un progetto #Gmagic sempre più all’avanguardia, realizzato anche con il supporto dell’intelligenza artificiale per la voce iniziale, con un testo curato e frutto di studi sui temi da Giulia Regain, ideatrice e produttrice esecutiva dalla musica ai video.



Il brano Dea fonde un sound pop, trance e progressive melodic house di respiro internazionale con atmosfere femminili e mistiche, cariche di emozioni profonde. Un viaggio sonoro che sprigiona luce ed energia, trasformandosi in un intenso invito a “Essere amore da vivere”. La produzione musicale è stata realizzata in Sicilia dalla casa produttrice GtStudio Recordings Publishing S.r.l., che ha curato anche la realizzazione del videoclip, diretto da Marzio Golino e Giovanni Torre.

