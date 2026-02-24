Dopo quarant’anni le volontarie dell’Airc (Associazione Italiana Ricerca Contro il Cancro) della delegazione Milazzo si fanno in disparte.

Una scelta presa perché nessuno si riconosce più nelle nuove linee-guida indicate a livello nazionale. Una nuova impostazione dell’associazione che secondo le volontarie mamertine non rispecchia più lo spirito di volontariato.

E’ di qualche giorno fa, infatti, una lettera inviata proprio ai presidente regionale e nazionale Michele Semilia e Andrea Sironi per mettere nero su bianco la decisione presa con grande rammarico.

«Tenuto conto – scrive Rosa Trio – che di recente sono stata contattata telefonicamente da un donatore assiduo presso la nostra delegazione comunicandomi la presenza di persone munite di pettorina Airc presso un noto centro commerciale di Milazzo senza che io sapessi nulla e tenuto conto che il Comitato Regionale di Catania mi ha inviato una mail per mettermi a conoscenza di questa nuova raccolta fondi che si espanderà tramite sottoscrizione di donazioni ricorsive da canale face to face e a seguito di una riunione con tutte le volontarie abbiamo presa questa difficile e sofferta decisione».

«Si tratta – conclude la dottoressa Trio nella lettera inviata ai vertici della Fondazione – di una delegazione che da quarant’anni è sempre stata impegnata in prima fila al fianco delle istituzioni locali e le scuole. Delegazione che adesso ha scelto soprattutto per la coerenza e la dignità del lavoro svolto di mettersi in disparte. Auguriamo ai nuovi divulgatori un buon lavoro e soprattutto la crescita delle risorse economiche da inviare per la raccolta fondi».

