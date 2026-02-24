Un ingente sequestro di sostanza stupefacente è stato effettuato nella giornata di martedì 24 febbraio 2026 dai militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Milazzo.

Nel corso di un’attività di controllo e vigilanza lungo il litorale dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, ed in particolare nella zona della spiaggia delle Tre Pietracce, i militari hanno rinvenuto oltre 38 chilogrammi di presunta sostanza stupefacente, verosimilmente riconducibile all’hashish.

La sostanza era occultata all’interno di una borsa artigianale realizzata con materiale plastico e nastro adesivo, accuratamente sigillata con numerosi strati protettivi, presumibilmente predisposti per preservarne il contenuto dall’azione dell’acqua marina.

All’interno del contenitore sono stati rinvenuti 350 panetti di piccola grammatura, ciascuno ulteriormente confezionato con involucri protettivi.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera, ha disposto il sequestro del materiale rinvenuto e l’esecuzione dei necessari accertamenti chimico-tossicologici, finalizzati all’esatta identificazione della sostanza. Gli ulteriori approfondimenti investigativi, volti a valutare eventuali collegamenti o profili di rilievo penale, saranno condotti secondo le determinazioni dell’Autorità giudiziaria competente.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin