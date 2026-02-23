Rimangono in carcere i presunti colpevoli del ferimento del 40enne di Pace del Mela colpito alle gambe con un arma da fuoco. Si tratta di un 47enne e del figlio, 22enne, ritenuti responsabili al momento dell’arresto di sabato scorso di “lesioni personali” e “detenzione e porto illegale di arma comune da sparo” in concorso.

«Le indagini – spiega Giuseppe Coppolino, difensore dei due uomini contattato dalla redazione di Oggi Milazzo – sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica ma l’arma non è stata ancora trovata. E durante l’interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere».

L’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, presenti nella zona, ha portato i militari ad identificare i presunti autori ripresi da una telecamera mentre uscivano dall’abitazione dell’uomo ferito.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo ferito si trovava a casa, quando, nella tarda serata del venerdì precedente all’arresto dei due presunti colpevoli è stato invitato a scendere nell’atrio dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola che lo hanno colpito alla gamba destra. lmmediatamente soccorso è stato trasportato al Policlinico dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

