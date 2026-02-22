Dopo il rinvio di domenica scorsa per le avverse condizioni meteo, oggi pomeriggio, dalle 15.30, in Marina Garibaldi si svolgerà il “Carnevale del Mare”.

Anche questa volta non mancheranno i richiami alla storia e all’immaginario locale: tra i temi già annunciati, carri ispirati a Ulisse, alle Guerre Puniche, alla leggenda di Colapesce, oltre a creazioni dedicate alla città di Milazzo e alla sua vocazione marinara.

«Spiace per il rinvio forzato a causa del maltempo – ha detto l’esperta ai Grandi eventi del Comune Lucia Scolaro – ma auspico che oggi possa esserci un momento di divertimento per bambini e famiglie. Vuole essere questo il “Carnevale del Mare” nato nel 2024 dopo anni di assenza di manifestazioni carnevalesche in città. Un percorso in continua evoluzione, che dimostra come Milazzo stia riscoprendo il valore di un Carnevale costruito dal basso, realmente corale e capace di unire generazioni».

Ad aprire il corteo sarà il festoso trenino della Sicily Train. Questi i quadri con i promotori e il tema: Quadro 1: STEFANO DE LUCA + FAB LAB + QUINTEATRO: ARLECCHINO, WORKING MAN E…IL SINDACO PIPPO MIDILI.

Quadro 2: PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE + LA CHIAVE DEL RITMO +A.I.P.D., ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN DI MILAZZO: LE GUERRE PUNICHE.

Quadro 3: MU.MA. + ITET L. DA VINCI + COOP. UTOPIA + IC TERZO: LA EGGENDADI COLAPESCE.

Quadri 4 e 5: PARROCCHIA SACRO CUORE – DANZA E MOVIMENTOANNA CARROCCIO + FEDERICA PERCOLIZZI. –LE AVVENTURE DI ULISSE – ODISSEA, ILVIAGGIO

La premiazione è in programma alle 20.

