Giammoro, rapina con esplosivo alla Bnl. Ladri portano via cassa del bancomat e scoppia incendio

Rapina con esplosivo alla banca Bnl di Giammoro. I ladri hanno fatto esplodere l’ingresso dell’istituto di credito per portare via la cassa del bancomat.

L’esplosione ha provocato un incendio ma i malviventi sono riusciti comunque a sottrarre il dispositivo con il denaro e a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La rapina della banca che si trova sulla strada Nazionale è stata messa in atto stanotte, dopo le 3, e ha provocato notevoli danni alla struttura bancaria.

Scattato l’allarme sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno bloccato le fiamme prima che potessero propagarsi e distruggere completamente l’interno dell’agenzia bancaria della popolosa frazione di Pace del Mela.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di San Pier Niceto. I militari hanno avviato le indagini per stabilire quanto accaduto e cercare di individuare gli autori della rapina riusciti a fuggire con il bottino. Fondamentali per i militari potrebbero essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Trovati a terra chiodi a tre punte utilizzati in genere per forare le ruote delle auto in transito e quindi ipoteticamente sistemati sull’asfalto per rallentare chi percorreva la strada durante il tentativo di scasso.

