Maltempo, il vento danneggia la palestra della media Rizzo. Riprese da oggi le attività sportive 21 Febbraio 2026 Cronaca Le forti raffiche di vento dei giorni scorsi hanno danneggiato la palestra della scuola media “Luigi Rizzo”, cuore pulsante delle attività scolastiche. La scoperta è stata fatta al rientro dalle vacanze di . La dirigente scolastica Alma Legrottaglie è stata costretta a chiudere la struttura, annullare le attività pomeridiane del gruppo sportivo e la corsa campestre d’istituto prevista per venerdì. «Il tempo – dice la preside – in questi mesi invernali, è stato davvero inclemente: vento forte, piogge incessanti, freddo, allerte meteo e scuole chiuse più volte. Ogni rientro è stato accompagnato dalla verifica dei danni subiti dalle strutture, con criticità ancora irrisolte che cerchiamo di affrontare e arginare al meglio delle nostre possibilità. L’ultima chiusura, proprio nei giorni di Carnevale (poi rimandato a causa del maltempo), è stata segnata da un vento fortissimo che ha soffiato impetuoso provocando ulteriori danni. Desideriamo però ringraziare l’Amministrazione comunale che, con tempestività, è intervenuta provvedendo alla sistemazione della palestra e permettendoci di riprendere le attività». «Restano – conclude la dirigente – ancora tante criticità, ma speriamo che, passo dopo passo, possano essere risolte. È necessario continuare a lavorare insieme, con impegno e spirito di collaborazione, per il bene della nostra comunità scolastica». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.037 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT