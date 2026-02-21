Le forti raffiche di vento dei giorni scorsi hanno danneggiato la palestra della scuola media “Luigi Rizzo”, cuore pulsante delle attività scolastiche.

La scoperta è stata fatta al rientro dalle vacanze di . La dirigente scolastica Alma Legrottaglie è stata costretta a chiudere la struttura, annullare le attività pomeridiane del gruppo sportivo e la corsa campestre d’istituto prevista per venerdì.

«Il tempo – dice la preside – in questi mesi invernali, è stato davvero inclemente: vento forte, piogge incessanti, freddo, allerte meteo e scuole chiuse più volte. Ogni rientro è stato accompagnato dalla verifica dei danni subiti dalle strutture, con criticità ancora irrisolte che cerchiamo di affrontare e arginare al meglio delle nostre possibilità. L’ultima chiusura, proprio nei giorni di Carnevale (poi rimandato a causa del maltempo), è stata segnata da un vento fortissimo che ha soffiato impetuoso provocando ulteriori danni. Desideriamo però ringraziare l’Amministrazione comunale che, con tempestività, è intervenuta provvedendo alla sistemazione della palestra e permettendoci di riprendere le attività».

«Restano – conclude la dirigente – ancora tante criticità, ma speriamo che, passo dopo passo, possano essere risolte. È necessario continuare a lavorare insieme, con impegno e spirito di collaborazione, per il bene della nostra comunità scolastica».

