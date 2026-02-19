Il 3 marzo su RaiUno e RayPlay al fianco di Sabrina Ferilli in “Gloria – Il ritorno” ci sarà anche la milazzese Giada Giordano. Una nuova conquista per la cantante ventunenne che per la prima volta riveste il ruolo di attrice in un tv movie.

Giada ex alunna dell’Itet Leonardo Da Vinci di Milazzo nasce, infatti, come cantante. I suoi studi di perfezionamento della voce cominciano da giovanissima.

Le sue eccezionali doti canore, nel 2023, vengono addirittura notate da Rosario Fiorello che l’ha fatta esibire in una puntata di Viva Rai 2. Un anno prima aveva già attirato l’attenzione sul suo talento vincendo il Performer Italian Cup 2022, talent show di Rai2. Insomma, il curriculum artistico di Giada, nonostante la sua giovane età, è già ricchissimo.

Ora il suo esordio come attrice. Che arriva casualmente. «È nato tutto in maniera sorprendente – racconta Giada – Nei miei progetti non c’era quello di entrare nel mondo della recitazione. Eppure subito dopo il diploma ho vinto, partecipando per caso al concorso “Una Ragazza per il Cinema“, una borsa di studio per frequentare l’accademia romana di cinema di Maria Rosaria Russo e di Giulio Manfredonia che è il regista di “Gloria – Il ritorno”. Ed è stato proprio Giulio che mi ha scelta perché aveva bisogno di un’attrice che sapesse anche cantare».

Giada in “Gloria – Il Ritorno” riveste il mio ruolo di una carcerata.

«La mia esperienza al fianco di Sabrina Ferilli – continua Giada – è stata bellissima. Lei è molto divertente, sorride sempre. Fa sempre tante battute anche durante le riprese. Con me poi spesso improvvisava frasi fuori dal copione per farmi ridere e mettermi a mio agio. Nei momenti di pausa ha voluto vedere tutte le registrazioni delle mie esibizioni. E poi è un’amante della cucina. Con lei si parla spesso di cibo e in particolare dei suoi primi piatti che ama cucinare da sola senza l’aiuto di nessuno».

È un fiume in piena Giada, parla di questa sua nuova conquista con grande entusiasmo ma anche con rara modestia. Eppure la sua voce è incantevole e la sua carriera d’artista sempre più in crescita. E non solo.

Terminate le riprese di “Gloria – Il ritorno” Giada è subito volata in Sicilia. Nella sua adorata Milazzo. Per lei adesso c’è la laurea in psicologia. «Un traguardo – conclude – che vorrei raggiungere entro l’anno».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin