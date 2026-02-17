Santa Lucia del Mela, auto si ribalta in via Gramsci. Illeso il conducente 17 Febbraio 2026 Nei Dintorni SANTA LUCIA DEL MELA. Incidente autonomo stamattina, alle 6.30, a Santa Lucia del Mela, in via Gramsci. Un giovane automobilista ha perso il controllo della sua macchina a causa di una forte grandinata. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno fatto uscire il conducente illeso dall’auto ribaltata e messo in sicurezza l’area. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.221 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT