SANTA LUCIA DEL MELA. Incidente autonomo stamattina, alle 6.30, a Santa Lucia del Mela, in via Gramsci.

Un giovane automobilista ha perso il controllo della sua macchina a causa di una forte grandinata.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno fatto uscire il conducente illeso dall’auto ribaltata e messo in sicurezza l’area.

Visite: 3.221