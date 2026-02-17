Una nuova opportunità lavorativa per i siciliani: formazione professionale nel settore dell’assistenza agli anziani, completamente gratuita.

⚠️ POSTI LIMITATI – ISCRIZIONI APERTE



Corso Assistente Familiare Gratuito nella Provincia di Messina

Il settore dell’assistenza familiare è in forte espansione su tutto il territorio nazionale, e particolarmente al Sud Italia. Per rispondere alla crescente domanda di figure professionali qualificate, FI.MA. Formazione sta attivando un corso completamente gratuito per Assistente Familiare, rivolto a residenti di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Capo D’Orlando, Sant’Agata di Militello e comuni limitrofi.

Opportunità di Lavoro nell’Assistenza agli Anziani in Sicilia

In Sicilia, la popolazione over 65 rappresenta il 23,7% del totale al 31 dicembre 2023 (su 4.797.359 residenti), contro il 12,8% di giovani 0-14 anni, con un indice di vecchiaia di 208,1. Questo squilibrio demografico, aggravato da un tasso di natalità al 7,4‰ e saldo naturale negativo (-21.297 unità), genera un fabbisogno crescente di assistenti familiari qualificati, specie nella provincia di Messina dove l’indice di vecchiaia supera i 200 e l’età media è la più alta regionale (47 anni). (Dati Istat https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/04/Censimento-permanente-popolazione_Anno-2023_Sicilia.pdf)



A differenza del passato, quando prevaleva l’assistenza informale, oggi il mercato richiede professionisti con competenze certificate e una preparazione strutturata.



Il corso per Assistente Familiare rappresenta proprio questa risposta: una qualifica professionale EQF2 riconosciuta, che apre le porte a un settore con concrete possibilità occupazionali.



Corso gratuito con rimborso giornaliero: come funziona

Il percorso formativo si sviluppa in 360 ore complessive, divise tra teoria e stage pratico presso strutture convenzionate.

Oltre a essere completamente gratuito, il corso prevede un rimborso giornaliero di 5 euro per ogni giornata di frequenza, secondo i requisiti stabiliti dal bando regionale.



La qualifica ottenuta al termine del corso permette di lavorare nell’assistenza domiciliare privata, nelle cooperative sociali, nelle RSA e nei centri diurni per anziani.

Requisiti per partecipare al Corso Assistente Familiare

Per iscriversi al corso è necessario:

Essere maggiorenni

Essere residenti o domiciliati in Sicilia

Essere disoccupati o in cerca di occupazione

Aver conseguito almeno la licenza media



I cittadini stranieri devono possedere un permesso di soggiorno valido e una buona conoscenza della lingua italiana.



La priorità viene data ai residenti nelle zone di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Giammoro e nelle località limitrofe della Messina Tirrenica.

Programma del Corso Assistente Familiare

Il programma didattico è strutturato per fornire tutte le competenze necessarie:

Assistenza diretta alla persona

Gestione domestica

Tecniche di sicurezza e prevenzione

Competenze relazionali e comunicative

Lo stage pratico permette ai corsisti di applicare fin da subito quanto appreso in aula, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sbocchi Lavorativi Dopo il Corso Assistente Familiare

Il diploma di Assistente Familiare consente di lavorare in diversi ambiti:

Assistenza domiciliare privata

Cooperative sociali territoriali

Strutture residenziali per anziani

Centri diurni

Nella provincia di Messina la domanda di personale qualificato supera l’offerta, rendendo questo settore particolarmente attrattivo anche dal punto di vista della stabilità lavorativa , numerose offerte di lavoro per badanti/assistenti familiari (oltre 70 annunci attivi su piattaforme come Jooble, Jobsora e Bakeca) indicano una domanda sostenuta, spesso per figure con esperienza o qualifica, in un contesto di invecchiamento rapido (età media 47 anni, over 65 al 25,6%).

Sedi del Corso Assistente Familiare nella Messina Tirrenica

FI.MA. Formazione ha tre sedi operative:

Milazzo — Via Galileo Galilei 7

Barcellona Pozzo di Gotto — Piazza Giudice Borsellino 8

Giammoro — Via Statale 142

Posti Limitati: Come Candidarsi al Corso Gratuito

I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni seguono l’ordine di arrivo delle domande.

Perché Questo Corso è un’Occasione da Non Perdere

