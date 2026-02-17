Corsa, functional training e ostacoli, sabato 22 marzo Milazzo ospita HYROCR, l’evento che fonde due mondi sempre più vicini. Da una parte il format “a stazioni” tipico delle gare Hyrox, dall’altra l’anima OCR con ostacoli e passaggi che richiamano i percorsi militari resi celebri dalle Spartan Race. Il risultato è una sfida all’aperto, intensa e spettacolare, pensata per chi vuole mettersi alla prova con un’esperienza diversa dal solito.

La formula è semplice e coinvolgente: 8 stazioni distribuite lungo il percorso. Si gareggia in coppia, con team dello stesso sesso o misti: ad ogni stazione un esercizio da affrontare insieme e un ostacolo da superare, alternando corsa e lavoro di forza, tecnica e coordinazione. Un format ideale per gli appassionati di Hyrox che vogliono provare una versione “open air” con ostacoli veri, e per chi arriva dall’OCR e cerca una competizione più ibrida e strategica.

L’evento si svolgerà in Via Rio Rosso 186, presso il Centro Sportivo APD SIKELIA. Tutte le informazioni utili, regolamento, iscrizioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social di OCR Sharks Messina e Nettuno OCRace, dove sono pubblicate anche le locandine ufficiali.

Spazio anche ai più piccoli con Nettuno OCR Young, gara kids dedicata ai 6–17 anni: percorso corto ad ostacoli, pensato per avvicinare bambini e ragazzi al mondo OCR in modo sicuro e divertente, con spirito di gioco e tanta energia.

