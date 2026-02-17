Milazzo, il vento piega palo della pubblica illuminazione sull’asse viario e di fronte Raffineria

Milazzo, il vento piega palo della pubblica illuminazione sull’asse viario e di fronte Raffineria

Le forti raffiche di vento di oggi piegano un palo della Pubblica illuminazione sull’asse viario vicino l’ingresso lato Ponente a Milazzo.

Sul posto la Polizia Locale e il gruppo comunale di protezione civile che da stamattina con volontari e con due pick up sta monitorando la situazione in città. La situazione meteo, infatti, sembra in peggioramento.

Uscita Ponente è rimasta chiusa in attesa della rimozione del palo. Adesso il transito è consentito.

Il forte vento di stanotte ha piegato anche un palo della pubblica illuminazione di fronte la Raffineria di Milazzo.

Uno, invece, è caduto in via Torretta a Bastione

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin