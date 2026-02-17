Milazzo, il vento piega palo della pubblica illuminazione sull’asse viario e di fronte Raffineria 17 Febbraio 2026 Cronaca Le forti raffiche di vento di oggi piegano un palo della Pubblica illuminazione sull’asse viario vicino l’ingresso lato Ponente a Milazzo. Sul posto la Polizia Locale e il gruppo comunale di protezione civile che da stamattina con volontari e con due pick up sta monitorando la situazione in città. La situazione meteo, infatti, sembra in peggioramento. Uscita Ponente è rimasta chiusa in attesa della rimozione del palo. Adesso il transito è consentito. Il forte vento di stanotte ha piegato anche un palo della pubblica illuminazione di fronte la Raffineria di Milazzo. Uno, invece, è caduto in via Torretta a Bastione Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.117 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT