Si è conclusa nella mattinata di domenica 15 febbraio, al PalaMilone, la tappa dell’EYBL – European Youth Basketball League, categoria Under 15, manifestazione di rilievo internazionale che ha visto la partecipazione di nove squadre provenienti da diverse nazioni europee e da importanti realtà cestistiche italiane.

Per quattro giorni la città di Milazzo è stata punto di riferimento del basket giovanile europeo, accogliendo oltre 150 presenze tra atleti, tecnici, dirigenti e familiari al seguito, con significative ricadute in termini sportivi, sociali e turistici per il territorio. La presenza di formazioni provenienti da Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca e da diverse regioni italiane ha favorito un significativo scambio culturale e sportivo, rafforzando il ruolo della città come sede di eventi di respiro internazionale.

La Svincolati Milazzo, guidata da coach Costantino, ha chiuso la competizione con un percorso netto di quattro vittorie su quattro gare disputate, sfiorando la vittoria finale della tappa. Il primo posto è stato assegnato per differenza canestri all’Ostrava Academy (Repubblica Ceca).

Prestigiosi anche i riconoscimenti individuali ottenuti dagli atleti milazzesi:

Riccardo Aricò – Team MVP, Mattia Giorgianni – Miglior Difensore, Ismaele Giorgianni – Inserito nel Miglior Quintetto

Un bilancio altamente positivo che conferma la crescita del settore giovanile e la capacità del club di competere stabilmente in ambito europeo.

Al torneo hanno preso parte oltre agli Svincolato le squadre D Lang (Svizzera), Alvik (Svezia), Ostrava Academy (Repubblica Ceca), Avellino Basket, Roseto Basket Academy, Viola Reggio Calabria, Trapani Shark e Quartiere Delta Firenze.

Soddisfatto l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia che ha ricevuto i ringraziamenti della società Svincolati per la collaborazione e il supporto organizzativo.



«Quello appena concluso rappresenta il quarto grande evento ospitato dal PalaMilone negli ultimi due mesi, dopo manifestazioni dedicate al karate, all’EYBL Under 17 e alla danza – ha detto Nicosia – a conferma della crescente centralità dell’impianto nel panorama sportivo regionale. L’Amministrazione attraverso l’assessorato allo Sport continua a sostenere con impegno iniziative capaci di coniugare crescita sportiva, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, consolidando l’immagine di Milazzo quale città dell’accoglienza e dello sport».

