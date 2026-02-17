Svincolati Milazzo – New Basket Mola 84-77. Parziali 15-18 42-40 57-69. La Svincolati Milazzo fatica per buona parte della gara ma ha la meglio sui pugliesi del Mola grazie ad un’ultima frazione positivamente devastante.

Avvio di gara a rilento, Costa realizza per primo, gli ospiti mettono il muso avanti ma il primo canestro in maglia Svincolati di Skesters vale il +1. Maiorana piazza la bomba dall’angolo lanciando i suoi sul +4, pronta la risposta del Mola che con Kebe, Beltramino e D’agnano ribalta il punteggio andando sul +4. Druzheliubov accorcia ma i pugliesi restano avanti, a 2’20 dalla prima sirena il tabellone segna il +5 ospite. Druzheliubov realizza da oltre l’arco ma D’agnano in evidenza tiene i suoi sul +3 a fine primo quarto.

In apertura del secondo periodo La Bua si iscrive a referto ma Mola non ci sta e spinge, Jovanovic e Samardzic lanciamo i pugliesi sul +8 a 6’15 dal riposo lungo. Coach Priulla chiama timeout ma al rientro gli ospiti allungano ancora ed è +10 Mola. La formazione mamertina prova a scuotersi, Bolletta, Druzheliubov e Maiorana vanno a segno per il – 4, i ragazzi di Coach Sordi tentano il nuovo allungo, ma i nuovi canestri del duo Bolletta – Druzheliubov e la tripla di La Bua portano Milazzo sul – 1. Ospiti reagiscono +2, ma la tripla di Costa e la nuova bomba di Maiorana allo scadere della frazione rilancia i milazzesi, 42-40 il punteggio.

Al rientro dal riposo lungo Costa e Skesters portano i padroni di casa sul +6, inizia però a farsi pesante la conta dei falli per molti loro elementi. Mola non si arrende, ritrova ripetutamente la via del canestro ed a metà del quarto vola sul +11, 50-61. Skesters e Costa provano a dare la giusta carica ma Beltramino e compagni con buona intensità chiudono sul +12 al giungere della penultima sirena, 57-69.

Ultimi dieci minuti, Milazzo spinge forte andando a segno in sequenza con Bolletta, Letizia e Druzheliubov ed è – 3 dopo tre minuti e mezzo. Mola ci prova ma i padroni di casa difendono forte, così sospinta dal proprio pubblico la Svincolati mette il turbo e con Bolletta, Costa e Druzheliubov va sul +5 a 3’11 dalla sirena. I pugliesi alle corde, mentre due liberi ancora di Bolletta valgono il +7 per i biancoblù. La panchina ospite chiama sospensione ma al rientro la musica non cambia, le triple di Costa e del giovane Letizia danno il definitivo colpo del Ko agli avversari, +11 Svincolati. Nei secondi finali Mola prova a rendere meno pesante il passivo e sulla sirena il tabellone sentenzia il nuovo successo dei milazzesi, punteggio finale 84-77.

Svincolati Milazzo. Maiorana 8 Malual 2 Costa 22 Spada, Druzheliubov 18 Letizia 5 Aiello ne Bolletta 13 Alioto 3 Skesters 9 La Bua 4. Allenatore Priulla / Vice All Costantino

New Basket Mola. Ramponi ne Pautasso 6 Beltramino 16 D’agnano 21 Samardzic 21 Jovanovic 12 Kebe 7 Mazzeo, Barnaba 3. Allenatore Sordi

Arbitri: Tartamella – Cappello

