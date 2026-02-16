Roberto Lipari ritorna a Milazzo. Sarà il protagonista del prossimo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026 promossa dall’amministrazione comunale. Dopo lo straordinario successo e i sold out registrati nei teatri della Sicilia e di tutta Italia, con una tappa internazionale anche in Svizzera, a Basilea, il comico palermitano Roberto Lipari,ritorna in tour con il suo monologo “L’ultimo Spettacolo”, scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato e prodotto e distribuito dalla Tramp Management, di Roberto e Nino Bonanno.

Lipari sarà in scena il 21 e 22 febbraio al teatro Trifiletti. Uno spettacolo che è un mix di verve comica, riflessione e sagacia artistica che trascina il pubblico in un travolgente viaggio in cui l’artista, con lucidità ed ironia, si racconta con aneddoti inediti personali e non solo.

Il tour è realizzato in collaborazione con Corvo, l’azienda vinicola di Casteldaccia nata nel 1824, emblema dello stile di vita siciliano, che con Roberto condivide l’amore per la Sicilia e per la semplicità dello stare insieme quotidiano, che è l’essenza della vita.

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone ufficiale della stagione teatrale cittadina, confermando – come ha ribadito il sindaco Pippo Midili – la volontà dell’amministrazione di proporre al pubblico nomi di primo piano del panorama nazionale, capaci di coniugare comicità, riflessione e attualità.

Per Roberto Lipari si tratta di un gradito ritorno a Milazzo dopo il successo registrato negli ultimi anni. Le precedenti presenze al Trifiletti avevano infatti fatto segnare grande partecipazione e consenso, confermando il forte legame tra l’artista e il pubblico milazzese.

La doppia data del 21 e 22 febbraio rappresenta dunque uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025-26, che continua a distinguersi per qualità e varietà dell’offerta culturale, valorizzando il Teatro Trifiletti quale punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo nel comprensorio.

LO SPETTACOLO. E se fosse veramente così? Per un comico la prima volta sul palco non si scorda mai, ma l’ultima? Sarà la più divertente? La più surreale? La più personale? Nasce così un monologo in cui Roberto conduce il pubblico in un esilarante viaggio introspettivo dove per la prima volta parla della sua vita, dei paradossi della sua quotidianità, dei dubbi e dei sogni. Non rinuncerà però a gettare uno sguardo sul suo mondo, sulla società e sulle generazioni. Segnerà così, passo dopo passo, risata dopo risata, riflessione dopo riflessione la strada che lo porterà a decidere se questo spettacolo debba essere veramente l’ultimo.

