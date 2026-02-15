Si è spento il musicista milazzese Franco Salvo, fu il primo flautista dello storico gruppo musicale di genere etno-folk Taberna Mylaensis, fondato nel 1975 da lui con Luciano Maio e Bobo Otera

Fu lui a caratterizzare con quel modo tutto suo di esprimere suoni arcadici e ancestrali i primi due album tutti milazzesi. “Fammi ristari ‘nto menzu di to brazza” e “Populu e Santi”, quelli dell’ascesa al successo con la RCA.

«La Società Milazzese di Storia Patria ed il Museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” – scrive Massimo Tricamo, sulla sua pagina Facebook – piangono la scomparsa del musicista ed amico Franco Salvo».

