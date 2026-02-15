E’ morto il musicista milazzese Franco Salvo. Fu il primo flautista del gruppo Taberna Mylaensis 15 Febbraio 2026 Cronaca Si è spento il musicista milazzese Franco Salvo, fu il primo flautista dello storico gruppo musicale di genere etno-folk Taberna Mylaensis, fondato nel 1975 da lui con Luciano Maio e Bobo Otera Fu lui a caratterizzare con quel modo tutto suo di esprimere suoni arcadici e ancestrali i primi due album tutti milazzesi. “Fammi ristari ‘nto menzu di to brazza” e “Populu e Santi”, quelli dell’ascesa al successo con la RCA. «La Società Milazzese di Storia Patria ed il Museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” – scrive Massimo Tricamo, sulla sua pagina Facebook – piangono la scomparsa del musicista ed amico Franco Salvo». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.533 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT