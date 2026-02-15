Messina piange Nino Bellinghieri, storico cameraman di Rtp. Mondo del giornalismo in lutto 15 Febbraio 2026 Cronaca MESSINA. Mondo del giornalismo in lutto. E’ morto Nino Bellinghieri, storico cameraman di Rtp. Con la sua telecamera ha raccontato oltre trent’anni di fatti messinesi. Professionista apprezzato da tutti per il suo garbo e la sua gentilezza. Ieri sera notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Alla redazione di Rtp, ai familiari le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 680 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT