Incendio in un’abitazione di via Libertà a Giammoro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che stanno operando per domare le fiamme divampate al terzo piano di una palazzina.

Il palazzo in via precauzionale è stato evacuato. Non ci sono feriti.

In corso anche i rilievi per stabilire l’origine dell’incendio.

In supporto ai Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’edificio, sono intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela e la radiomobile dei Carabinieri di Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin