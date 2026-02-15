Incendio in un’abitazione di Giammoro. Palazzo evacuato 15 Febbraio 2026 Cronaca Incendio in un’abitazione di via Libertà a Giammoro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che stanno operando per domare le fiamme divampate al terzo piano di una palazzina. Il palazzo in via precauzionale è stato evacuato. Non ci sono feriti. In corso anche i rilievi per stabilire l’origine dell’incendio. In supporto ai Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’edificio, sono intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela e la radiomobile dei Carabinieri di Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.944 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT