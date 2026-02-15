Dopo la prima giornata del Carnevale 2026 che si è svolta il primo febbraio nella piccola frazione di San Filippo del Mela, “La Màschira di Cattafi” domani parteciperà a “I Carnevali delle Tradizioni di Venezia”, uno degli eventi più importanti del Carnevale veneziano, dedicato alle maschere storiche e alle tradizioni popolari.

Un riconoscimento che porta una storia antica dal cuore della Sicilia a una delle manifestazioni carnevalesche più celebri al mondo. Un traguardo importante per Cattafi, perchè in questo modo La Màschira continua il suo cammino.

«Essere presenti – confessano gli organizzatori – significa molto più che “sfilare”. Significa portare una storia secolare, un’identità forte, un patrimonio culturale riconosciuto e rispettato. Gli Scacciùni, la Fioraia, i suoni, i colori, i gesti: una tradizione nata da una piccola comunità che oggi dialoga con una delle capitali mondiali del Carnevale».

Dodici i gruppi provenienti da tutta Italia che parteciperanno all’evento veneziano.

