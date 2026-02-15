Carnevale, la “Màschira di Cattafi” sbarca a Venezia. Domani la sfilata a piazza San Marco 15 Febbraio 2026 Nei Dintorni Dopo la prima giornata del Carnevale 2026 che si è svolta il primo febbraio nella piccola frazione di San Filippo del Mela, “La Màschira di Cattafi” domani parteciperà a “I Carnevali delle Tradizioni di Venezia”, uno degli eventi più importanti del Carnevale veneziano, dedicato alle maschere storiche e alle tradizioni popolari. Un riconoscimento che porta una storia antica dal cuore della Sicilia a una delle manifestazioni carnevalesche più celebri al mondo. Un traguardo importante per Cattafi, perchè in questo modo La Màschira continua il suo cammino. «Essere presenti – confessano gli organizzatori – significa molto più che “sfilare”. Significa portare una storia secolare, un’identità forte, un patrimonio culturale riconosciuto e rispettato. Gli Scacciùni, la Fioraia, i suoni, i colori, i gesti: una tradizione nata da una piccola comunità che oggi dialoga con una delle capitali mondiali del Carnevale». Dodici i gruppi provenienti da tutta Italia che parteciperanno all’evento veneziano. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 636 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT