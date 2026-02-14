

Arrestati dagli agenti della Polizia di Stato gli autori di una truffa ai danni di un’anziana donna residente nell’hinterland del comune di Barcellona Pozzo di Gotto. In manette sono finiti un quarantacinquenne ed una quarantanovenne, pluripregiudicati, colti in flagranza di reato.

A seguito di una segnalazione alla Sala Operativa, infatti, la coppia è stata individuata e bloccata sul tratto autostradale A20 Messina-Palermo, direzione Messina, dai poliziotti del

Commissariato di Polizia di Milazzo e della Polizia Stradale Sottosezione A20 e Distaccamento Barcellona Pozzo di Gotto.

A bordo dell’auto su cui la coppia viaggiava, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni dei gioieli sottratti alľ’anziana vittima della truffa. Altri preziosi sono stati riconosciuti tra quelli che indossava la quarantanovenne, nel frattempo fuggita a piedi dall’auto e raggiunta poco

dopo dagli agenti.

Fondamentale l’immediata richiesta di intervento alla Polizia di Stato da parte dei vicini di casa, giunti in aiuto della vittima, nonché la descrizione dei due soggetti e dell’auto a bordo della quale si erano allontanati, che ne ha consentito una rapida individuazione da parte dei poliziotti.

Da quanto ricostruito neľľ’immediatezza dei fatti, i due autori avrebbero messo in scena la più classica delle truffe, spacciandosi telefonicamente per sedicenti Carabinieri che, a

seguito di fantomatico furto in una vicina gioielleria e del rinvenimento di un’auto

riconducibile alľ’anziana, avrebbero richiesto di confrontare i monili rubati con quelli posseduti dalla vittima. I due avrebbero quindi raggiunto casa dell’anziana donna facendosi consegnare i preziosi.

Arrestati in flagranza di reato, il quarantacinquenne e la quarantanovenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati rispettivamente presso le case circondariali di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina Gazzi. I gioielli sottratti sono stati immediatamente restituiti alla vittima.

