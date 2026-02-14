C’è un po’ di Milazzo nella storia della sciatrice italiana Federica Brignone, la fuoriclasse azzurra che ha conquistato la medaglia d’oro nel super-G femminile, ultima gara veloce delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La Brignone, infatti, per anni è stata fotografata dall’artista milazzese Giuseppe La Spada.

«Tutte le foto raccolte il questo reel – racconta La Spada – sono state scattate da me in sette anni di collaborazione per il progetto “Traiettorie Liquide” un progetto di sensibilizzazione ambientale che ci ha visto andare dal mare della Sicilia al ghiacciaio vallivo dei Forni dello Stelvio, il secondo più grande d’Italia, affrontando tematiche quali la decarbonizzazione, lo scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento da plastica nei mari e nei laghi, la deforestazione».

«Il traguardo raggiunto due giorni fa da Federica – sottolinea l’artista mamertino che vanta diverse collaborazioni con personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport – è una medaglia d’oro storica».

IL VIDEO:

