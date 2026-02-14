Le previsioni meteo che indicano pioggia intensa nella giornata e nei primi giorni della prossima settimana, caratterizzata anche dalla presenza di vento forte, ha indotto l’amministrazione comunale, dopo anche un confronto con l’esperto meteo del Comune di Milazzo, Giuseppe Visalli a rinviare le manifestazioni del Carnevale del Mare previste domani e martedì anche per ragioni di sicurezza.

Si è però deciso di “salvaguardare” la manifestazione anche per i notevoli sforzi e sacrifici portati avanti dalle varie associazioni nella fase preparatoria, e così l’esperta del sindaco ai grandi eventi, Lucia Scolaro ha comunicato che il “Carnevale del mare” è rinviato di una settimana.

La data certa, al momento, è domenica 22.

«La nostra intenzione sarebbe quella di confermare due giornate, come da programma iniziale – spiega la Scolaro – aggiungendo quindi alla data del 22 un’altra giornata che potrebbe essere quella di sabato o venerdì. Tuttavia, per queste opzioni è necessario attendere le autorizzazioni della Questura e ulteriori conferme anche in base alle condizioni meteo, in particolare per la giornata di venerdì, che resta ancora incerta».
Seguiranno pertanto aggiornamenti sulla seconda data.

Visite: 1.217