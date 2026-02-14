Le previsioni meteo che indicano pioggia intensa nella giornata e nei primi giorni della prossima settimana, caratterizzata anche dalla presenza di vento forte, ha indotto l’amministrazione comunale, dopo anche un confronto con l’esperto meteo del Comune di Milazzo, Giuseppe Visalli a rinviare le manifestazioni del Carnevale del Mare previste domani e martedì anche per ragioni di sicurezza.

Si è però deciso di “salvaguardare” la manifestazione anche per i notevoli sforzi e sacrifici portati avanti dalle varie associazioni nella fase preparatoria, e così l’esperta del sindaco ai grandi eventi, Lucia Scolaro ha comunicato che il “Carnevale del mare” è rinviato di una settimana.

La data certa, al momento, è domenica 22.

«La nostra intenzione sarebbe quella di confermare due giornate, come da programma iniziale – spiega la Scolaro – aggiungendo quindi alla data del 22 un’altra giornata che potrebbe essere quella di sabato o venerdì. Tuttavia, per queste opzioni è necessario attendere le autorizzazioni della Questura e ulteriori conferme anche in base alle condizioni meteo, in particolare per la giornata di venerdì, che resta ancora incerta».

Seguiranno pertanto aggiornamenti sulla seconda data.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin