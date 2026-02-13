Un Gran Ballo di Carnevale per sostenere un progetto sociale. E’ in programma stasera, 13 febbraio, alle 20, al Paradiso di Capo Milazzo, promosso dal Soroptimist International d’Italia – Club Milazzo in collaborazione con Rotary Club Milazzo, una festa in maschera il cui obiettivo è quello di raccogliere fondi per la realizzazione di una “stanza protetta” destinata all’ascolto di donne e minori vittime di violenza. L’iniziativa si chiama “Stanza tutta per se” ed è frutto di un protocollo d’intesa tra Soroptimist international d’italia, il Ministero dell’Interno, il Comando Generale dei Carabinieri e la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

La stanza verrà realizzata al Commissariato di polizia di Barcellona e il kit stanza tutta per sé portatile, invece, andrà al commissariato di Milazzo che in questo momento è stato trasferito in maniera temporanea a San Filippo del Mela.

La serata prevede musica, ballo, cena, sorteggi e premi, in una cornice suggestiva allietata dai balli e dall’animazione dell’associazione “Siciliani doc” nata su iniziativa di gruppo di persone che utilizzano le proprie risorse finanziarie per scopi culturali. I costumi e i copricapi realizzati a mano sono ispirati ai simboli della Sicilia: dal fico d’india ai pupi.

