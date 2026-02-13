Evento Soroptimist di Carnevale. Il ricavato per la “stanza protetta” al Commissariato di Barcellona 13 Febbraio 2026 Cronaca Un Gran Ballo di Carnevale per sostenere un progetto sociale. E’ in programma stasera, 13 febbraio, alle 20, al Paradiso di Capo Milazzo, promosso dal Soroptimist International d’Italia – Club Milazzo in collaborazione con Rotary Club Milazzo, una festa in maschera il cui obiettivo è quello di raccogliere fondi per la realizzazione di una “stanza protetta” destinata all’ascolto di donne e minori vittime di violenza. L’iniziativa si chiama “Stanza tutta per se” ed è frutto di un protocollo d’intesa tra Soroptimist international d’italia, il Ministero dell’Interno, il Comando Generale dei Carabinieri e la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. La stanza verrà realizzata al Commissariato di polizia di Barcellona e il kit stanza tutta per sé portatile, invece, andrà al commissariato di Milazzo che in questo momento è stato trasferito in maniera temporanea a San Filippo del Mela. La serata prevede musica, ballo, cena, sorteggi e premi, in una cornice suggestiva allietata dai balli e dall’animazione dell’associazione “Siciliani doc” nata su iniziativa di gruppo di persone che utilizzano le proprie risorse finanziarie per scopi culturali. I costumi e i copricapi realizzati a mano sono ispirati ai simboli della Sicilia: dal fico d’india ai pupi. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 796 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT