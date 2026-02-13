Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Secondo Milazzo incontrano Giuseppe Antoci, membro del parlamento europeo e simbolo della lotta alla mafia. L’evento dal titolo “Scelta, giustizia e legalità – La lotta alle mafie come scelta civile” è in programma giovedì 19 febbraio, alle 10.30, il Teatro Trifiletti di Milazzo. L’iniziativa di grande valore educativo e civile organizzata vedrà protagonisti gli studenti delle classi terze che si confronteranno con Antoci.

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado Luigi Rizzo e Garibaldi dell’I.C. Secondo Milazzo, insieme agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado Zirilli dell’I.C. Terzo, avranno l’opportunità di ascoltare le esperienze di Antoci dialogare con lui ed affrontare il tema della legalità attraverso tre tappe cruciali della sua vita: scelta, giustizia e legalità.

«In quanto scuola siamo luogo privilegiato di educazione alla legalità, in cui i valori del rispetto, della responsabilità e della partecipazione democratica vengono vissuti quotidianamente – spiega la dirigente scolastica Alma Legrottaglie – però l’incontro diretto con donne e uomini che ne hanno fatto il simbolo della propria vita rappresenta un momento educativo di straordinario valore. Ascoltare testimonianze autentiche, conoscere storie di impegno civile e di coraggio, confrontarsi con chi ha scelto di difendere i principi di giustizia e responsabilità permette ai ragazzi di comprendere che la legalità non è un concetto astratto, ma una scelta concreta e quotidiana. Queste esperienze lasciano un segno profondo e duraturo, perché parlano alla dimensione emotiva oltre che cognitiva, offrendo modelli positivi di riferimento e contribuendo alla costruzione di una coscienza critica e consapevole. Per questo abbiamo voluto creare un momento in cui i ragazzi fossero davvero al centro, protagonisti attivi di una discussione su diritti e doveri, su cosa significhi fare scelte consapevoli e civili nella società di oggi»

La mattinata sarà arricchita da accompagnamenti musicali che la renderanno ancora più coinvolgente e significativa dal punto di vista formativo ed emotivo, la musica è un linguaggio universale che parla all’anima. Il numeroso pubblico di ragazzi delle terze medie di Milazzo sarà protagonista di quello che si preannuncia un momento di crescita collettiva, di riflessione profonda ed un appuntamento da non perdere per costruire insieme una cultura della legalità, che parta propri dai più giovani, i cittadini di domani.

