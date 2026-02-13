Il 28 febbraio all’Eolian Milazzo cena a 4 mani con gli special guest Manuel Lazzaro e Mario Cortese 13 Febbraio 2026 Brevi Continua il calendario dell’Hotel Ristorante Eolian Milazzo che il prossimo 28 febbraio ospiterà l’evento gastronomico incentrato sulla cucina eoliana con un incontro tra Milazzo e Lipari. L’executive chef Massimo Milano ospita nella sua cucina lo chef di EPulera Lipari Manuel Lazzaro che porterà i suoi piatti celebri come il cappuccino di baccalà e un primo che unisce terra e mare. La cena sarà anche un modo per interagire con gli chef che cucineranno a vista insieme al pastry chef Mario Cortese che preparerà il dessert. Presente anche il laboratorio di frutta intagliata per un finale di cena che punta alla freschezza e all’estetica del servizio. «L’Eolian Hotel apre la sua cucina alla città – confessa Marco Falletta, direttore della struttura mamertina – l’obiettivo è portare una nuova forma di esperienza gastronomica ai nostri ospiti che mette al centro tradizione e stagionalità». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.011 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT