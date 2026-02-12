PACE DEL MELA. Quarantunenne di Pace del Mela ferito a colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava nella sua abitazione, quando, nella tarda serata di venerdì è stato invitato a scendere nell’atrio. Ad aspettarlo l’uomo che gli ha esploso alcuni colpi di pistola, colpendolo alla gamba destra prima di allontanarsi.

Ad indagare su quanto accaduto sono i carabinieri della Compagnia di Milazzo. Il 41enne immediatamente soccorso è stato trasportato al Policlinico dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono definite gravi dai sanitari tant’è che è stato ascoltato dagli inquirenti per cercare di far luce su quanto accaduto.

Non sarebbe tuttavia riuscito a fornire degli elementi chiari per individuare gli autori del ferimento, né le motivazioni. Le indagini appaiono complesse anche perché non è stato possibile acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in quanto il ferimento è avvenuto in area privata di pertinenza della vittima.

Le telecamere comunque potrebbe dare un contributo qualora avessero ripreso l’aggressore in fuga. I carabinieri stanno cercando anche di capire se la vittima abbia deciso di scendere perché conosceva chi lo aveva chiamato al citofono e se si tratta di una o più persone coinvolte nel ferimento.

Comunque massimo il riserbo da parte degli inquirenti che oltre ad effettuare i rilievi stanno cercando anche testimonianze utili alla ricostruzione dell’accaduto e delle cause. Nessuna pista al momento viene esclusa.

