Il sindaco Pippo Midili ha incontrato a palazzo dell’Aquila Beppe Picciolo, neo presidente dello IACP di Messina, il direttore generale Maria Grazia Giacobbe e la rappresentante del Cda, Fabiana Bambaci. Al centro del confronto, la situazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica situati nel territorio mamertino che negli anni hanno beneficiato esclusivamente e spesso solo in modo parziale di interventi di manutenzione ordinaria e che oggi versano in condizioni strutturali e manutentive giudicate critiche.

Da qui la necessità di interventi che il nuovo Cda (nel quale è presente anche la consigliera comunale milazzese Bambaci) ha avviato approvando la procedura di valutazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà dell’IACP Messina.

«Il nuovo progetto riguarderà complessivamente 74 alloggi a Milazzo e 82 a Barcellona e che confermano – ha sottolineato la consigliera Bambaci – l’attenzione della sottoscritta nei confronti del territorio provinciale».

«L’intervento – ha spiegato il presidente Picciolo – verrà realizzato con fondi del Pnrr e nello specifico con la misura che punta alla transizione energetica e alla riduzione dei consumi negli edifici pubblici. L’obiettivo è duplice: ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo delle famiglie residenti.

Picciolo ha anche ribadito la volontà dell’Istituto di intervenire in modo strutturale sul patrimonio immobiliare del comune mamertino, superando la logica degli interventi tampone e programmando azioni di medio-lungo periodo».

In tale ottica, dialogando col sindaco Midili è stata affrontata anche la questione degli immobili Iacp di Santa Marina, due palazzine in condizioni di forte degrado strutturale. Tra le ipotesi in campo vi è la riallocazione temporanea degli attuali inquilini, al fine di consentire una valutazione tecnica approfondita che potrebbe condurre anche alla demolizione e ricostruzione degli edifici, secondo criteri più moderni, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico. Non si esclude, inoltre, di valutare scelte che vadano verso il Social Housing favorendo così l’accesso alla casa da parte di giovani coppie e famiglie, ampliando l’offerta abitativa sociale con standard qualitativi più elevati.

«Al presidente dello Iacp è stata rappresentata l’esigenza di assicurare una costante manutenzione agli edifici di proprietà dell’istituto e nel contempo di avviare una fase nuova nella gestione del patrimonio immobiliare – ha detto il sindaco Pippo Midili – operando anche un monitoraggio dell’esistente per avere contezza di condizioni ed eventuali disponibilità di alloggi. I primi interventi deliberati per dar corso all’efficientamento energetico è una chiara volontà di cambiare rotta e la grande disponibilità offerta dall’on. Picciolo mi porta a ritenere che insieme si possa avviare un percorso che anche in questo settore potrà dare delle risposte alla comunità».

Il presidente Picciolo è stato anche nel Comune di Ficarra per un incontro istituzionale con il sindaco Basilio Ridolfo. Al centro del confronto, la situazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica situati nella frazione Matina, che negli anni hanno beneficiato esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e che oggi versano in condizioni strutturali e manutentive giudicate critiche. Il presidente Picciolo ha ribadito la volontà dell’Istituto di intervenire in modo strutturale sul patrimonio immobiliare del comune nebroideo, superando la logica degli interventi tampone e programmando azioni di medio-lungo periodo.

